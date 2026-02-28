◇練習試合巨人―サムスン（2026年2月28日沖縄セルラー）ドラフト1位左腕・竹丸和幸投手（鷺宮製作所）は6回から4番手として登板すると、プロ入り後最長の3回を完全投球。今キャンプ最速150キロを計測するなど毎回の4三振も奪い「真っすぐも良かったですし、変化球も狙ったとこに大体いったので良かったかなと思います」と振り返った。3度も150キロを計測した直球と決め球・チェンジアップの組み合わせで相手打線を翻弄