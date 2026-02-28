【モデルプレス＝2026/02/28】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた河村叶翔（かわむら・かなと）、相塲星音（あいば・りのん）が2月26日、それぞれのInstagramを更新。2人の密着ハグショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】「今日好き」美男美女カップル「距離感尊い」ラブラブいちご狩りデート◆「今日好き」かなりのカップル、いちご狩りショット