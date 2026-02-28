中日が大谷翔平（３１＝ドジャース）に感謝感激だ。大谷が侍ジャパンを世界一に導いた３年前のＷＢＣ以降、バンテリンドームの観客動員が大幅アップ。今回の侍ジャパンとの強化試合でも中日ナインが大きな影響を受けているだけに、大谷という世界Ｎｏ．１プレーヤーの存在の大きさを改めて感じている。「これだけの注目の中でやれたということで、これからの戦いで選手たちの士気が高まってほしい。名古屋がこれだけの大フィー