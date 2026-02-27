三重県志摩市の離島・渡鹿野島。かつて“売春島”と呼ばれたこの場所で何が起きていたのか。元関係者の証言を手がかりに、その実態と歴史を追う。【衝撃写真】色気ただよう下着姿のコンパニオンも…ナゾの島『三重県・売春島』で働く女性たち【裏にはヤクザ…】ノンフィクションライター高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）「売春島」と呼ばれた渡