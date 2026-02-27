長崎のファンに捧げる勝利。チームPVに集まったファンは大いに盛り上がったはずだ。2月26日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、BEAST X・中田花奈（連盟）が登板。東城りお（連盟）に続くデイリーダブルで、個人8勝目を飾った。【映像】中田、ファンに捧げる一撃！最後尾から先頭に躍り出る瞬間劇的な逆転トップのバトンを受けて出場した中田。当試合は起家からEARTH JETS・三浦智博（連盟）、セガサミーフェニックス