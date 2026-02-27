長崎のファンに捧げる勝利。チームPVに集まったファンは大いに盛り上がったはずだ。2月26日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合では、BEAST X・中田花奈（連盟）が登板。東城りお（連盟）に続くデイリーダブルで、個人8勝目を飾った。

【映像】中田、ファンに捧げる一撃！最後尾から先頭に躍り出る瞬間

劇的な逆転トップのバトンを受けて出場した中田。当試合は起家からEARTH JETS・三浦智博（連盟）、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）、U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、中田の並びでスタートした。

東1局、浅井に早々のテンパイが入る。これに追いついた三浦がリーチで応戦すると、浅井から2筒がこぼれ、三浦が12000点（供託1000点）を奪取、幸先の良いスタートを切る。東2局では中田、三浦がリーチで仕掛ける中、浅井が追いつくと、三浦が浅井の待ち牌である2索を掴んでしまい、痛恨の放銃。12000点（供託2000点）を献上した。

東4局では、親の中田が5索・8索待ちの先制リーチ。その後、赤5索をツモって12000点を獲得、ここでトップ目へと立つ。南1局では三浦が6000点（供託1000点）のアガリを決め、中田に迫るが、オーラス2本場では中田と三浦がめくり合いの末、中田に軍配。三浦は3900点（＋600点、供託1000点）を放銃し、これで勝負有り。中田は個人8勝目を飾った。

リーグ終盤戦で掴んだ東城とのデイリーダブル。インタビューに応じると「PVで盛り上がっていただけたかなと思うんですけど、PVみたいな麻雀の打ち方ではなく、すごく守備的で、面白くない麻雀を打っちゃったかなと思う」と反省しつつ、安堵の表情を見せた。

この勝利でBEAST Xは＋484.0。残り12戦ということを考えると、セミファイナル進出は安全圏にいると考えられる。1年目は1勝、2年目は2勝、3年目はこの時点で8勝とまさに飛躍のシーズンとなった中田。Mリーグ参戦3年目にして躍動しているが、まだまだ貪欲に上を目指す。最後に「レギュラーシーズンも終盤なんですけど、もっともっとポイントを積み重ねて、次に繋がるような麻雀を打ちたいと思っています」と笑顔で語った。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・中田花奈（連盟）3万9800点/＋59.8

2着 セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）2万6800点/＋6.8

3着 EARTH JETS・三浦智博（連盟）2万2300点/▲17.7

4着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）1万1100点/▲48.9

【2月26日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋859.1（102/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋837.9（106/120）

3位 BEAST X ＋484.0（108/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋158.9（106/120）

5位 赤坂ドリブンズ ＋21.2（104/120）

6位 TEAM雷電 ▲155.8（104/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲227.3（108/120）

8位 EARTH JETS ▲551.1（110/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲685.8（106/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲741.1（110/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）