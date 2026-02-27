新型「エルグランド」の最新情報を改めてチェック！2025年秋に開催された「ジャパンモビリティショー2025」で世界初披露された日産のラージミニバン「エルグランド」は、今夏の発売が予告されています。現行型の登場から16年振りのフルモデルチェンジとなる4代目には、日産の最新技術が満載されているのも大きな魅力でしょう。今回は、最新の新型エルグランドの情報をまとめてお届けします。【画像】超カッコいい！ これが