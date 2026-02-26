レインズインターナショナル（横浜市西区）の焼肉チェーン「牛角」が、平日限定のフェア「春も焼肉フェア」を3月2日から期間限定で実施します。【画像】「豪華すぎ！」これが、特別価格の全17品です！本企画では、「アサヒスーパードライ（中ジョッキ）」や「牛角上ハラミ（タレ・塩ダレ）」、「ジューシーカルビ」といった人気メニュー、焼肉の定番メニュー全17品が209円（以下、税込み）、319円、429円、484円、528円の特