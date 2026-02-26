レインズインターナショナル（横浜市西区）の焼肉チェーン「牛角」が、平日限定のフェア「春も焼肉フェア」を3月2日から期間限定で実施します。

【画像】「豪華すぎ！」 これが、特別価格の全17品です！

本企画では、「アサヒスーパードライ（中ジョッキ）」や「牛角上ハラミ（タレ・塩ダレ）」、「ジューシーカルビ」といった人気メニュー、焼肉の定番メニュー全17品が209円（以下、税込み）、319円、429円、484円、528円の特別価格で提供されます。

209円のメニューは、「アサヒスーパードライ（中ジョッキ）」（通常価格638円）のほか、「ハイボール」（通常価格583円）、「牛角無糖レモンサワー」（通常価格528円）、「やみつきキャベツ」（通常価格385円）、「焼きパイン」（通常価格319円）、「牛角アイス（バニラ・抹茶）」（通常価格319円）がラインアップ。

319円のメニューは、「とんタン塩」（通常価格638円）、「ジューシーカルビ」（通常価格550円）、「ふりそで（特製醤油焼き・塩ダレ）」（通常価格528円）、「牛角冷麺（ハーフ）」（通常価格528円）という内容。

429円のメニューは、「やみつき豚ホルモン（塩ダレ・味噌ダレ）」（通常価格583円）が、484円のメニューは、「牛角上ハラミ（タレ・塩ダレ）」（通常価格968円）が、528円のメニューは、「牛角冷麺（レギュラー）」（通常価格858円）となっています。

着席時・会計時に公式ホームページの「専用ページ画面」をスタッフに提示すると、特別価格が適用されます。なお、割引後の飲食代金合計が2000円以上の場合のみ利用することができます。

キャンペーンの実施期間は3月19日までです。