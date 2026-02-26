（株）カージャパン（宮城県）ほか1社は2月12日、仙台地裁へ破産を申請した。申請代理人は増田智彦弁護士ほか2名（東京丸の内法律事務所、千代田区丸の内3−3−1）。負債は、カージャパンが債権者約170名に対して約5億4000万円、カースタッセが債権者約80名に対して約2億3000万円、2社合計約7億7000万円。カージャパンは、中古自動車販売業などを目的に設立。積極的に店舗を開設して業容を拡大し、ピーク時の1992年3月期