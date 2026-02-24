大分県議会議員の定数や区割りのあり方を考える4回目の検討会が24日、開かれました。 【写真を見る】大分県議会議員の定数・区割りの検討会開催 会議では地方選挙制度を専門とする後藤・安田記念東京都市研究所の岡野裕元さんが講師を務め、人口減少時代における定数や区割りについて、県外の事例をあげながら説明しました。 県議会は人口減少に伴い、段階的に定数を削減してきました。2014年には、一票の格差を是正するため、1