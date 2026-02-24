お笑いコンビの千鳥が「キャプテン」として出演するスポーツ情報番組『すぽると!』（フジテレビ系）を3月末で卒業することが、2月24日、発表された。後任には、同じくお笑いタレントのバカリズムがつくという。2001年から2016年まで放送され、2024年に新生『すぽると!』として復活したこの番組だが、千鳥の起用には、当初、驚きの声があがっていた。「フジテレビの視聴率は年々、下がっており、とくにスポーツ関連番組の落ち込