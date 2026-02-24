インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「DMMモバイル Plus Powered by IIJ」の新規受付を3月31日に終了する。合わせて、「DMMポイント」の販売も停止される。 今回の新規受付終了に伴う、既存ユーザーの通信サービスに影響はなく、契約済みの回線は、4月1日以降も継続して利用できる。 また、販売停止前に購入し、ユーザーが保有しているDMMポイントやII