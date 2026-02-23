釣り人「おっ釣れた」山形県小国町では23日午前、雪と氷に覆われたダム湖に穴を開けてワカサギ釣りを楽しむ人の姿がありました。小国町叶水にある横川ダムでは毎年この時期ワカサギ釣りを体験することができます。釣り人「あれ、だめだな」「その日の天候に左右される天気がいい日はなかなか釣れないし低気圧が入ってきていると釣れる」訪れた釣り人たちは、厚さがおよそ1メートル50センチの雪と氷の層に穴を開けて水中に糸