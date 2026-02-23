オープン戦、ヤクルト１−１２阪神」（２２日、ＡＮＡＢＡＬＬＰＡＲＫ浦添）２０安打１２得点で相手を圧倒した阪神が、オープン戦初勝利を収めた。攻撃陣で目立ったのは前川右京外野手（２２）だ。二回のオープン戦チーム１号となる先制ソロを皮切りに、３安打２打点の大暴れ。この日は一塁で先発出場したが、本職である左翼の定位置争いで猛アピールした。目指すは３年連続の開幕スタメン。勢いを加速させ、春の大目標