パドレスの松井裕樹（ゲッティ＝共同）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表の井端弘和監督は22日、左脚付け根の張りを訴えた米大リーグ、パドレスの松井裕樹について「様子を見ている状態。向こうもどうしても出たい気持ちがある」と話すにとどめた。米国でキャンプ中の松井は、現地19日に実戦形式に登板した際に異常を訴え降板を申し出た。その後のオープン戦登板が白紙となり、調整に支障が出ている。パドレ