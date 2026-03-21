AJ・カサベル記者が報じたパドレスの松井裕樹投手が、シーズン開幕を故障者リスト（IL）入りでスタートする見込みとなった。MLB公式のパドレス番AJ・カサベル記者が20日（日本時間21日）に伝えた。松井は今春のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に、野球日本代表「侍ジャパン」の一員として3大会連続で選出されていた。しかし、スプリングトレーニング序盤に左股関節を負傷（公式発表はコンディション不良）し、無念