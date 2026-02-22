[2.22 J1百年構想リーグ WEST第3節](サンガS)※14:00開始主審:清水勇人<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 1 太田岳志DF 2 福田心之助DF 22 須貝英大DF 34 エンリケ・トレヴィザンDF 50 鈴木義宜MF 6 ジョアン・ペドロMF 18 松田天馬MF 25 尹星俊FW 9 ラファエル・エリアスFW 11 マルコ・トゥーリオFW 44 佐藤響控えGK 21 圍謙太朗DF 15 永田倖大DF 40 石田侑資MF 7 奥川雅也MF 16 平岡大陽MF 32 齊藤未月MF 39 平戸太貴M