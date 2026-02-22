シンガポールメディアの連合早報によると、ロシアのバイカル湖のオリホン島近くで20日、ロシア人運転手1人と中国人観光客8人の計9人が乗った車両が凍結した湖面の割れ目に転落する事故があり、8人が死亡し、中国人1人だけが助かった。車両は幅3メートルの凍結した湖面の割れ目に転落し水没した。現場の水深は約18メートルだった。面積約730平方キロメートルのオリホン島は、世界で最も深い湖であるバイカル湖最大の島で、湖の最深