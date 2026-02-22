50年にわたり「交換日記ノート」を続けてきた。同志社女子大（京都市上京区）ユースホステルクラブ出身の女性たち。郵便で順に回して近況を伝え合う文面には、昭和から同時代を歩んできた人生が浮かぶ。結婚や転勤で離ればなれになっても仲間の心をつないできたノート。80歳を機に、女性たちはある決断を下した。【写真】大学3年時の写真。他大学との交歓会で大津市内のユースホステルを訪れたもうすっかり黄ばんでいる。半世