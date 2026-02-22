自身のSNSで空港の写真と共に帰国を報告エンゼルスの菊池雄星投手が22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。帰国したことを報告した。宮崎で行われている野球日本代表「侍ジャパン」の合宿に合流する見込みとなっている。菊池はアリゾナ州テンピで行われていたエンゼルスのキャンプで調整を続けていた。昨季はチーム最多33試合に先発。7勝11敗、防御率3.99の成績だった。この日、日本時間早朝に自らのSNSで帰国を報告した。こ