洗濯物を室内に干すとき、風とおしがよくて乾きやすい、鴨居のあるスポット。ただし、一般的なハンガーでは引っかかりが甘く、洗濯物ごと落ちてしまうことも少なくありません。そこで注目したのが、ダイソーの「ハンガーラック鴨居用」。ドア枠や鴨居に固定でき、洗濯物をまとめて干せる便利アイテムを、ESSEonlineライターが実際に使いながら詳しくレポートします。工具不要！ ハンガー5本も引っかけられる便利なランドリーグッズ