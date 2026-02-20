ワンランク上の味が大集結！ 餃子の王将「新極王 人気3品ジャストサイズセット」でプレミアムな中華を制覇しよう いつもの王将がさらに進化！餃子の王将から、今年1月に登場したばかりのプレミアムメニューをお得に楽しめる『新極王 人気3品ジャストサイズセット』が、2月21日より全国の店舗に登場します。メインとなるのは、黒酢が香る“極王酢豚”、シビ辛がたまらない“極王麻婆豆腐”、そして旨み溢れる“極王鶏の唐揚”