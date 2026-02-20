SBI証券は2026年3月11日より、SBIホールディングスが発行する同社初のセキュリティ・トークン（ST）形式社債「SBIホールディングス株式会社第1回無担保セキュリティ・トークン（デジタル名義書換方式）社債（社債間限定同順位特約付）」の取扱いを開始する。愛称は「SBI START債」。○ODX「START」での取扱い予定、ブロックチェーン基盤で発行・管理本ST社債は、SBIホールディングスとして初めてST形式で発行される社債となる。ま