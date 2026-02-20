SBI¾Ú·ô¡¢SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹½é¤ÎST¼ÒºÄ¡ÖSBI STARTºÄ¡×¤ò3·î11Æü¤«¤é¼è°·¤¤³«»Ï
SBI¾Ú·ô¤Ï2026Ç¯3·î11Æü¤è¤ê¡¢SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬È¯¹Ô¤¹¤ëÆ±¼Ò½é¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥È¡¼¥¯¥ó¡ÊST¡Ë·Á¼°¼ÒºÄ¡ÖSBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÂè1²óÌµÃ´ÊÝ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥È¡¼¥¯¥ó¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ¾µÁ½ñ´¹Êý¼°¡Ë¼ÒºÄ¡Ê¼ÒºÄ´Ö¸ÂÄêÆ±½ç°ÌÆÃÌóÉÕ¡Ë¡×¤Î¼è°·¤¤¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£°¦¾Î¤Ï¡ÖSBI STARTºÄ¡×¡£
¡ûODX¡ÖSTART¡×¤Ç¤Î¼è°·¤¤Í½Äê¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó´ðÈ×¤ÇÈ¯¹Ô¡¦´ÉÍý
ËÜST¼ÒºÄ¤Ï¡¢SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆST·Á¼°¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¼ÒºÄ¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î25Æü¤«¤é¤Ï¡¢Âçºå¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥¯¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊODX¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»äÀß¼è°ú¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊPTS¡Ë¡ÖSTART¡×¤Ç¤Î¼è°·¤¤¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëST¼ÒºÄ¤ÎÂè1¹æ°Æ·ï¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
ËÜST¼ÒºÄ¤Ï¡¢¾Ú·ôÊÝ´É¿¶ÂØµ¡¹½¡Ê¤Û¤Õ¤ê¡Ë¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢BOOSTRY¤¬¼çÆ³¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§¡¼¥ó´ðÈ×¡Öibet for Fin¡×¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÈ¯¹Ô¡¦´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¡£È¯¹Ô¤«¤é´üÃæ´ÉÍý¡¢½þ´Ô¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤òÅÅ»ÒÅªÊýË¡¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Êç½¸´ü´ÖÃæ¤ËËÜST¼ÒºÄ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿Åê»ñ²È¤Ë¤Ï¡¢¼èÆÀ³Û¤Ë±þ¤¸¤¿¿ôÎÌ¤Î°Å¹æ»ñ»ºXRP¤òÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕÍ¿¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢PTS»Ô¾ì¤Ç¼è°ú²Á³Ê¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒºÄ¤Î²Á³ÊÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
SBI¾Ú·ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢2021Ç¯4·î¤Ë¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë°ìÈÌÅê»ñ²È¸þ¤±STO¤ò¼Â»Ü¤·ST¼ÒºÄ¤òÈ¯¹Ô¤·¤¿¤Û¤«¡¢¸øÊç·¿ÉÔÆ°»ºST¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ó¥ÉST¤Ê¤É¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥È¡¼¥¯¥ó¾¦ÉÊ¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¼è°·¤¤³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢Åê»ñ²È¤ÎÁªÂò»è¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ëÁÀ¤¤¤À¡£
¡ûËÜST¼ÒºÄ¤Î¼ç¤Ê³µÍ×
ÌÃÊÁ¡§SBI¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Âè1²óÌµÃ´ÊÝ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥È¡¼¥¯¥ó¼ÒºÄ¡Ê°¦¾Î¡§SBI STARTºÄ¡Ë
È¯¹ÔÁí³Û¡§100²¯±ß
³Æ¼ÒºÄ¤Î¶â³Û¡§1Ëü±ß
ÍøÎ¨¡Ê²¾¾ò·ï¡¦ÀÇ°úÁ°¡Ë¡§Ç¯1.85¡ó¡ÁÇ¯2.45¡ó¡Ê2026Ç¯3·î10Æü·èÄêÍ½Äê¡Ë
Êç½¸´ü´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§2026Ç¯3·î11Æü¡Á3·î23Æü
½þ´Ô´ü¸Â¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§2029Ç¯3·î23Æü¡Ê3Ç¯ºÄ¡Ë
¡ûST¼ÒºÄ¤ÎÈÎÇä¤òµÇ°¤·¤¿3¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü
¤¢¤ï¤»¤ÆÆ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ST¼ÒºÄ¤ÎÈÎÇä¤òµÇ°¤·¤¿³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò2026Ç¯2·î20Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡û¼Â»Ü¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡ ST¼è°ú¸ýºÂ³«Àß¤Ç100±ß¥×¥ì¥¼¥ó¥È
´ü´ÖÃæ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¡¢ST¼è°ú¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤¿Á´°÷¤Ë100±ß¤ò¿ÊÄè¡£
¢ X¥Õ¥©¥í¡¼¡õÅê¹Æ¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È
»ØÄê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°Åê¹Æ¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç2,000Ì¾¤Ë100±ßÁêÅö¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¤ò¿ÊÄè¡£
£ ºÄ·ô¹ØÆþ±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÂÐ¾ÝºÄ·ô¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¸½¶â1Ëü±ß¤ò¿ÊÄè¡£
¢¨³Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ú¡¼¥¸¤Ïµ»öËöÈø¤Ë·ÇºÜ
SBI¾Ú·ô¤Ïº£¸å¤â¡Ö¸ÜµÒÃæ¿´¼çµÁ¡×¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åê»ñ²È¤Î»ñ»º·ÁÀ®¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
