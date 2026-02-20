検証組織が吉備中央町に報告書提出吉備中央町役場賀陽庁舎岡山・吉備中央町 岡山県吉備中央町が2025年6月にふるさと納税制度の対象から除外された問題について検証してきた組織が20日、再発防止に向けた報告書を町に提出しました。 吉備中央町議会の議員や農業関係者ら5人でつくる「ふるさと納税検証会」の難波武志会長が山本雅則町長に報告書を手渡しました。 町は、ふるさと納税の返礼品のコメの調達を巡り、生