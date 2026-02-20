ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年の特別企画、「BLACK DREAMS BLOOM」連続ショートドラマ配信決定！2026年2月20日（金）、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式SNSにて第1話を公開！以降、複数のエピソードを順次配信します。また、グッズ情報もあわせて公開されました☆ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『クロミ・ライブ〜Discover Me Discover U!!!〜』 画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン ユ