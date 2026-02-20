ユニバーサル・スタジオ・ジャパン25周年の特別企画、「BLACK DREAMS BLOOM」連続ショートドラマ配信決定！

2026年2月20日（金）、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式SNSにて第1話を公開！以降、複数のエピソードを順次配信します。

また、グッズ情報もあわせて公開されました☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『クロミ・ライブ〜Discover Me Discover U!!!〜』

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月31日（火）に開業25周年を迎えます。

その25周年アニバーサリーを記念して、サンリオの人気キャラクタークロミが主演を務める連続ショートドラマの配信が決定！

あわせて本日2026年2月20日（金）、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式SNSにて第1話を公開！以降、複数のエピソードを順次配信します。

本作は、2026年3月27日（金）に開始するストリート・ショー『クロミ・ライブ〜Discover Me Discover U!!!〜』に向けて、クロミたちのバンド「BLACK DREAMS BLOOM」が自分自身と向き合いながら挑戦を重ねていく姿を描くショートドラマです。

※開催期間は変更になる場合があります

オリジナルショートドラマ

配信開始日：2026年2月20日（金）

配信媒体：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式X（@USJ_Official）https://x.com/USJ_Official

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式Instagram（@universal_studios_japan）https://www.instagram.com/universal_studios_japan/

25周年バージョンの新たなライブに向けて、クロミたちのバンド「BLACK DREAMS BLOOM」が、メンバー編成を一新し、新しいスタイルづくりに挑むストーリー。

演奏技術に長けたメンバーたちが集まる一方で、ダンスや表現、パフォーマンスへの向き合い方はそれぞれ異なり、自信や迷いを抱えたまま、練習が始まっていく･･･。

そんな中、クロミは演奏スキルだけに満足せず、踊りながらの演奏や声を使った表現、観客参加型のパフォーマンスなど、一人ひとりが“まだ知らない自分”に出会うための課題をメンバーにぶつけていく。

思うようにいかない練習やぶつかり合いを重ね、仲間と向き合う中で、クロミ自身もまた自分のあり方と向き合うことになるのだった。

そして、新しいライブへと向かう準備期間を通して、クロミと仲間たちは“なりたい自分”へ踏み出していく！

「さあ！新しいスタイル、見つけるよー！」その一言とともに、“世界クロミ化計画”の新たな一歩が始まる。

クロミからクロミーズへのメッセージ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

クロミーズ、ちゃんとついてきてる？このドラマはさ、アタイが一人でカッコつける話じゃないんだ。

うまくいかない日も、自信なくなる瞬間も、アタイだけじゃなくて、バンドのみんなも、同じように迷いながら進んでる。

強がってるだけじゃ、前には進めない。だからアタイも、仲間たちも、挑戦する。

それぞれが悩んで、ぶつかって、少しずつ変わっていくとこ、ちゃんと見えるはずだからさ。

だからクロミーズも、自分の可能性から目ぇそらさないで。最後まで、ちゃんとついてきてよ。

さあ、アタイと一緒に、新しい自分見つけるよ！

『クロミ・ライブ 〜Discover Me Discover U!!!〜』オリジナルグッズ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売開始予定日：2026年3月26日（木）

販売場所：ハローキティ・デザインスタジオ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンオンラインストア

※商品のデザイン、販売店舗および販売開始日などは、予告なく変更する場合があります。品切れの際はご容赦ください

本ショートドラマの世界観と連動し、『クロミ・ライブ 〜Discover Me Discover U!!!〜』をより楽しめる新グッズが登場！

ライブ参戦の定番アイテムとして人気の「マフラータオル」は、ロックテイストを取り入れたデザインにリニューアル。

半分に折ればクロミやマイメロディのモチーフが際立つ仕様で、会場でも日常使いでも楽しめます。

さらに、ライブ衣装をイメージしたディテールを取り入れた、クロミとマイメロディの「巻きつきぬいぐるみ」や、クロミとマイメロディのビジュアルを大胆にあしらった「Tシャツ」もラインアップ。

「巻きつきぬいぐるみ」は、手首やバッグに巻きつけて楽しめるアイテムとして、ライブ当日の気分を盛り上げます。

「BLACK DREAMS BLOOM」連続ショートドラマ配信決定！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『クロミ・ライブ〜Discover Me Discover U!!!〜』の紹介でした。

HARRY POTTER and all related characters and elements © & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © J.K. Rowling. MINIONS TM & © 2026Universal Studios. © Nintendo TM & © Universal Studios & Amblin Entertainment © 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6020307 Universal elements and all related indicia TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「BLACK DREAMS BLOOM」連続ショートドラマ配信決定！ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『クロミ・ライブ〜Discover Me Discover U!!!〜』 appeared first on Dtimes.