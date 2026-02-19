ソースネクストが後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、子会社ポケトークのＡＩ通訳機「ポケトーク」が米ニュージャージー州の州政府機関である自動車委員会（ＮＪＭＶＣ）の州内の全拠点に導入されたと発表しており、好材料視されている。 ニュージャージー州では、５歳以上の住民の３０％以上が家庭で英語以外の言語を使用し、約１２０万人が限定的な英語能力