18Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ1st¥ì¥°¤Ç¥¯¥é¥Ö¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤È¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬ÂÐÀï¤·¡¢3-3¤Î°ú¤­Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Àè¼ê¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤À¤Ã¤¿¡£8Ê¬¤ËÁê¼êÁª¼ê¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ç¤Î¥Ï¥ó¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥­¥Ã¥¯¤ò¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥ì¥¹¤¬·è¤á¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Ï¹¶Àª¤ËÅ¾¤¸¤¿¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é