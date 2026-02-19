18日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)プレイオフ1stレグでクラブ・ブルッヘとアトレティコ・マドリードが対戦し、3-3の引き分けに終わった。



先手を奪ったのはアトレティコだった。8分に相手選手のペナルティエリア内でのハンドによって獲得したペナルティキックをフリアン・アルバレスが決めて先制に成功する。



その後、アトレティコは攻勢に転じたブルッヘに押し込まれながらも前半アディショナルタイム4分に左サイドからのコーナーキックを獲得。ゴール前に蹴り込まれたボールを最後はアデモラ・ルックマンが押し込んで追加点を奪い、2点をリードして前半を終える。





ホームで負けるわけにいかないブルッヘは後半開始から猛攻を仕掛け、51分にコーナーキックのこぼれ球をラファエル・オニェディカが押し込んで1点を返す。さらに60分にはママドゥ・ディアコンが左サイドを縦に突破してからクロスボールをゴール前に供給。これをニコロ・トレソルディがニアサイドでゴールに押し込み、ブルッヘが一気に同点に追いつく。その後は互いに3点目を取りに行くオープンな展開となったが、思わぬ形でアトレティコが勝ち越し点を奪う。79分、右サイドを突破したマルコス・ジョレンテがゴール前にクロスボールを供給。これに対してファーサイドにいたブルッヘのホエル・オルドニェスがクリアしようとボールに触ったところ、ボールはそのままゴールの枠の中に入ってしまい、オウンゴールに。アトレティコに3点目が入る。しかし、ブルッヘも食い下がる。89分にオニェディカのスルーパスに反応して左サイドからアトレティコ守備陣の背後に抜け出したクリストス・ツォリスが左足を振りぬきシュート。これが逆サイドのサイドネットに突き刺さり、ブルッヘが3-3の同点に追いつく。結局試合は3-3のままタイムアップを迎え、決勝トーナメント進出をかけた両者の初戦はドロー決着に終わった。［スコア］クラブ・ブルッヘ 2-3 アトレティコ・マドリード［得点者］クラブ・ブルッヘラファエル・オニェディカ(51)ニコロ・トレソルディ(60)ホエル・オルドニェス(OG)(79)クリストス・ツォリス(89)アトレティコ・マドリードフリアン・アルバレス(8)アデモラ・ルックマン(45+4)