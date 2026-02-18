3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。2月9日（月）の放送では、3月にリコーダーの全国大会を控える中学生や、カナダでダンス留学に励む高校生など、夢に向かって奮闘する生徒（リスナー）のメッセージを紹介しました。 Mrs. GREEN APPLE若井滉斗＜リスナーからのメ