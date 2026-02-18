ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）がアリゾナ州グレンデールでのキャンプで、練習前に熱弁をふるった。17日（日本時間18日）、球団公式SNSで動画が公開された。ロバーツ監督は全選手が揃ったこの日、練習前に選手たちに5分を超えるロングスピーチ。「俺たちは、自分たちのためだけにプレーしているわけじゃない。もっと大きなもののためにプレーしている」「ドジャースである以上、相手は俺たちを倒しに来る。誰もが俺た