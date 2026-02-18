マツダ新「ロードスター」発表！マツダのカナダ法人は2026年1月27日、ピュアスポーツモデル「MX-5」（日本名：ロードスター）2026年モデルの価格とグレード構成を発表しました。MX-5は、1989年の初代（NA型）デビュー以来、累計120万台以上が生産された小型オープンスポーツカーです。現行モデル（ND型）は2015年に登場した4代目にあたり、伝統的なソフトトップモデルのほか、リトラクタブルハードトップモデル「RF（Retractab