マツダ新「ロードスター」発表！

マツダのカナダ法人は2026年1月27日、ピュアスポーツモデル「MX-5」（日本名：ロードスター）2026年モデルの価格とグレード構成を発表しました。

MX-5は、1989年の初代（NA型）デビュー以来、累計120万台以上が生産された小型オープンスポーツカーです。現行モデル（ND型）は2015年に登場した4代目にあたり、伝統的なソフトトップモデルのほか、リトラクタブルハードトップモデル「RF（Retractable Fastbackの略）」があります。

カナダ市場の販売台数は年1000台強で推移しており、マツダ車全体に占める割合は1.2％（2025年実績）程度です。スポーツカーという特性上、販売台数は限定的ですが、マツダを象徴するモデルとして高く評価されています。

カナダ仕様に搭載されるパワートレインは、ソフトトップ、RFともに2リッター直列4気筒ガソリンエンジン（最高出力181馬力、最大トルク151lbft）に6速MTまたは6速ATの組み合わせで、駆動方式はRWD（後輪駆動）です。

今回発表された2026年モデルでは、Apple CarPlay／Android Autoのワイヤレス接続機能の対象グレードを拡大するなど、装備の底上げが図られています。

グレードの基本構成は従来と同様、エントリーの「GS」、ビルシュタインダンパーやBOSE製9スピーカーサラウンドシステムを追加した「GS-P」、さらにホイールをポリッシュ仕上げにするとともに、アダプティブヘッドライトやハンズフリーAlexa連携機能などを追加した最上級の「GT」を設定しています。

パッケージオプションとして、ブレンボ製フロントブレーキやBBS製ホイール、RECARO製スポーツシートなどからなる「スポーツパッケージ」をGS-PおよびGTに設定しています。また、ブラックルーフとタンカラーのインテリアを特徴とした「グランドスポーツパッケージ」をRFのGTに設定しています。

価格はソフトトップが3万5450カナダドル（約400万円）から、RFが4万2450カナダドル（約480万円）から。2025年モデルと比べて一律250カナダドル（約3万円）の値上げとなっています。