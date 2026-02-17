歌手の天童よしみ（71）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。50年来の付き合いだが、かつての明石家さんまの行動に「凄いむかついたあれは腹立つ、絶対アカン」とダメ出しをした。さんまは同番組は初出演の天童に「50年来の付き合いで…」と声を掛けると、天童は「私、19歳の頃に、ラジオ大阪の番組でさんまさんが司会やられていて、どうしても遅くなるから私を送ってってくれたん