クスリのアオキホールディングスは１７日、石川県内で臨時株主総会を開き、会社が提案した買収防衛策が賛成多数で可決された。アオキによると、賛成率は５５・５％。大株主で香港系投資ファンドのオアシス・マネジメントは「少数株主の利益がない」などとして反対を呼びかけていた。防衛策は議決権ベースで２０％以上の株式取得を目指す買い付けに対し、所定の手続きに従わない場合、他の株主に無償で新株予約権を割り当てる内