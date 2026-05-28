株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が27日、自身のXを更新し、ドン・キホーテで購入したものを紹介した。【写真】気になる！「おいしい」桐谷さんがドンキで絶賛した食べ物定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「私は携帯の操作が苦手ですが、この前大戸屋で公式アプリのカードを貰ったので、昨日大戸屋で食事をしてるときに入れました 自分で入れられるのは珍