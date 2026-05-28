元スペイン代表DFセルヒオ・ラモスによるセビージャFC買収計画が、大きく揺らいでいるようだ。スペインメディア『AS』によると、ラモス陣営は当初約束していた資金を集めることができず、クラブ買収プランを大幅に縮小したという。ラモスは現地28日、兄のレネ・ラモス氏や弁護士フリオ・セン氏とともにセビージャで会談を実施。投資ファンド「Five Eleven Capital」とともにクラブ買収を進めていたが、ここにきて状況が一変したよ