【モンスターハンターフェスタ'26】 2月22日 開催予定 会場：千葉県千葉市「幕張メッセ」（2・3ホール） 入場無料・フリー入場制 2月22日に幕張メッセ（2・3ホール）で開催予定のイベント「モンスターハンターフェスタ'26」にて、スズキの「モンハン」コラボ「ジムニー ノマド」&「DR-Z4S」が出展されることが決