「モンハン」×スズキ「ジムニー ノマド」&「DR-Z4S」が「モンスターハンターフェスタ‘26」に出展決定！デジタルステッカーやノベルティのプレゼントも
【モンスターハンターフェスタ'26】 2月22日 開催予定 会場：千葉県千葉市「幕張メッセ」（2・3ホール） 入場無料・フリー入場制
2月22日に幕張メッセ（2・3ホール）で開催予定のイベント「モンスターハンターフェスタ'26」にて、スズキの「モンハン」コラボ「ジムニー ノマド」&「DR-Z4S」が出展されることが決定した。
イベント会場内の「スズキ」ブースで展示されるのは、「東京オートサロン 2026」、「大阪オートメッセ 2026」に出展された「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」と「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」。
また、「スズキ」ブースでは車両展示のほか、限定デジタルステッカーやノベルティのプレゼントなども実施される。
JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition
DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition
2月22日(日) 「モンスターハンターフェスタ‘26」開催！- 【公式】モンスターハンターワイルズ (@MH_Wilds) February 17, 2026
スズキのモンハンコラボ「ジムニー ノマド」&「DR-Z4S」が出展決定！
今回展示するのは、今年開催された「東京オートサロン 2026」「大阪オートメッセ 2026」にスズキ（株）が出展し、好評を博した「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS… pic.twitter.com/LMqir69LLy
(C)CAPCOM