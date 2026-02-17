【モンスターハンターフェスタ'26】 2月22日 開催予定 会場：千葉県千葉市「幕張メッセ」（2・3ホール） 入場無料・フリー入場制

2月22日に幕張メッセ（2・3ホール）で開催予定のイベント「モンスターハンターフェスタ'26」にて、スズキの「モンハン」コラボ「ジムニー ノマド」&「DR-Z4S」が出展されることが決定した。

イベント会場内の「スズキ」ブースで展示されるのは、「東京オートサロン 2026」、「大阪オートメッセ 2026」に出展された「JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition」と「DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition」。

また、「スズキ」ブースでは車両展示のほか、限定デジタルステッカーやノベルティのプレゼントなども実施される。

JIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition

DR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition

(C)CAPCOM