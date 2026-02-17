¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè24Àá¡Û(¥â¥ó¥Æ¥£¥ê¥Ó)¥¸¥í¡¼¥Ê 2-1(Á°È¾0-0)¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¸]¥È¥Þ¡¦¥ë¥Þ¥ë(61Ê¬)¡¢¥Õ¥é¥ó¡¦¥Ù¥ë¥È¥é¥ó(86Ê¬)[¥Ð]¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·(59Ê¬)<Âà¾ì>[¥¸]¥Û¥¨¥ë¡¦¥í¥«(90Ê¬+9)<·Ù¹ð>[¥¸]¥Ó¥È¡¼¥ë¡¦¥ì¥¤¥¹(90Ê¬+9)[¥Ð]¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢(41Ê¬)¡¢¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç(84Ê¬)´Ñ½°:14,043¿Í