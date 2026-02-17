¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 2·î17ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¤Ë°ìÎ®¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Âç½¸·ë¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÈÖÁÈÆâÍÆ¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¢£¥²¥¹¥È¤¬¡Ö¤Ä¤¤½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¿¦¶ÈÉÂ¡×¤òÌÀ¤«¤¹ ¤³¤ÎÆü¤Ï¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Áó°ææÆÂÀ¡¢ÀÐ´Ý´´Æó¡¢EXILE TAKAHIRO¡¢Âç¸¶Ý¯»Ò¡¢ß·ºê°ìÎ»¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤­¤¬Àµ¼°É½µ­¡Ë¡¢¥¸¥§¥·ー¡ÊSixTONES¡Ë¡¢ÎëÌÚ°¦Èþ¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢¥Ê¥ò¡Ê¥Þ¥­¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó¡Ë¡¢¿·ºÊ