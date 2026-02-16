3月のWBCで韓国代表に選出されているドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が15日（日本時間16日）、日本メディアの取材に応じ、「自国を代表し、韓国代表として国際舞台でプレーできるのは大きな名誉。今後も国際大会に出場できる機会があるなら、どの大会にも参加したいと思っている。チームには28日（同29日）に合流する予定で、26日（同27日）にここでの予定を終えて日本へ向かう」と語った。1次ラウンドは日本