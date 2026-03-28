ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦の試合前に昨季ワールドシリーズ（WS優勝）制覇を記念したチャンピオンリング授与セレモニーを行った。授与式では壇上のマーク・ウォルター・オーナー、スタン・カステン社長、アンドルー・フリードマン編成本部長、ブランドン・ゴームズGMらがリングを選手一人一人に手渡し、大谷翔平やWSでMVPに輝いた山本由伸の名前が呼ばれると、スタンドからは大歓声が