充電済みバッテリーとのコーナーで待ち無しで走り出せる！こんにちは！ 最新モビリティに興味津々の近藤スパ太郎です。 特に電動モビリティは多種多様な乗り物が登場していますよね。ヤマハは、原付一種の電動スクーター「JOG E（ジョグ イー）」を、2025年12月22日から東京・大阪の地域限定での先行発売をしています。本体価格は15万9500円で、国の補助金2.3万円と自治体の補助金も活用でき、東京都の場合は1.6万円の補助があ