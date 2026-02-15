「このチームだからできたことだと思うし、彼女や彼らがいてくれたからこそ、幸せな日にできました。自分のなかでひとつピリオドを打てたかなと思います」こう話す高梨沙羅（クラレ）は、４年前の北京五輪ノーマルヒル混合団体で味わった悔しさ、悲しさを、このミラノ・コルティナ五輪で乗り越え、うれし涙に変えた。最高の笑顔で団体戦を終えた高梨沙羅（中央右）photo by Tsutomu Kishimoto/JMPA【不安を乗り越え団体戦の舞台