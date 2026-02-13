【競馬】サウジカップ2026・G1（2月14日／日本時間15日／キング・アブドゥルアジーズ競馬場・ダート1800メートル）【映像】フォーエバーヤング、史上初“連覇”の圧巻競馬（ハイライト）1着賞金約16億円、賞金総額約31億円と世界最高の賞金総額を誇るレース、サウジカップ2026が14日（日本時間15日）に開催。昨年のJRA年度代表馬で、米エクリプス賞で日本馬として初の最優秀古馬ダート