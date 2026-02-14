Amazon.co.jpは、3月6日0時から、新生活に必要なものがまとめてお得にそろう「Amazon 新生活セール」を開催する。期間は3月9日23時59分まで。●春の「新生活セール」として「先行セール」を初開催！あわせて7日間「暮らしの必需品がお買い得」をテーマに、家具、寝具、日用品、食品・飲料など幅広い分野から300万点以上の商品をラインアップ。また、新生活セールとしては初となる「先行セール」を3月3日0時から3月5日23時59