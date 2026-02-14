お笑いコンビ・U字工事の福田薫（47）と益子卓郎（47）が13日、テレビ朝日「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜後8・00）にVTR出演。タレントのマツコ・デラックス（53）について語った。今回はU字工事が地元の栃木を訪れ、番組MCのマツコと有吉弘行が喜びそうなお土産を見つけることに。福田は「お二人は疲れてると思う、忙し過ぎて。『有吉の壁』の時とか朝早い。オープニング早く終わらせようとする」と話して笑わせた。